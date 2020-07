Andrea Roncato e Giucas Casella, la "coppia dei sogni": prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip?

Francesco Fredella 06 luglio 2020 a

È un vero appello a Signorini quello di Giucas. Casella vorrebbe partecipare al Gf vip con Andrea Roncato: una coppia mitica, che ha scritto la storia della televisione. “È una persona meravigliosa”, ammette Roncato in collegamento con il digital space di RTL102.5, appena - a sorpresa - incontra Giucas. “L’ho cresciuto io Andrea!”, dice il mentalista più famoso della tv. “A breve diventerò nonno!”, racconta in diretta. Casella non nasconde di voler partecipare ad un reality con Roncato. “Chiama Signorini e diglielo”, tuona Giucas. Poi Roncato rompe l’imbarazzo dicendo: “Mi hanno chiesto proprio ieri di fare il Grande Fratello Vip, ma ho chiesto ‘ditemi i nomi dei Vip!. Per ora spero di fare altri film”.

Giucas, con due Isole dei famosi alle spalle, è pronto per un nuovo reality. Il suo sogno sarebbe, appunto, il Gf Vip. Riuscirà a convincere Roncato a partecipare? L’attore bolognese sembra che abbia detto più volte no ai vari reality. Non vuole cambiare idea. Assolutamente. Ma Giucas tenta il colpaccio. E il web già sogna di vederli insieme.

