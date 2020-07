Elisa Isoardi e Antonella Clerici divise dalla Prova del cuoco, la foto rivelatrice della pizza

21 luglio 2020 a

a

a

Un gesto inatteso. Elisa Isoardi, su Instagram, pubblica la foto di una pizza "perfetta", ringraziando chi l'aveva pubblicata. Un post in linea con il suo recentissimo passato a La prova del cuoco, che da poche settimane ha chiuso i battenti per lo sconcerto e la delusione del pubblico e della stessa conduttrice.

Antonella Clerici "giustiziera" della Isoardi: dopo le lacrime, la gioia. Ecco lo show che ha mandato in soffitta la Prova del cuoco

Che la delusione Rai abbia lasciato scorie negative nella Isoardi (che nell'ultima puntata salutò assai freddamente) è noto, così come sono noti i rapporti freddini tra la stessa Elisa e Antonella Clerici, storica padrona di casa della Prova che nei prossimi palinsesti prenderà di fatto il suo posto con un nuovo cooking show. Ma proprio grazie a quella pizza, la clamorosa sorpresa: Antonellina ha piazzato un "like" strategico, letto dagli esperti del dietro le quinte della tv come una mossa distensiva tra due colleghe che si sono incrociate varie volte sul set e che sono state divise dalle scelte aziendali di viale Mazzini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.