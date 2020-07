Demi Moore, "vi spiego come si fa sesso al telefono. La cosa più eccitante...": il suo corso ad altissimo tasso erotico

23 luglio 2020 a

In Usa è partito Dirty Diana, il primo Podcast erotico. Demi Moore ne è protagonista e racconta di averci pensato a lungo nei giorni del Covid e si è buttata con entusiasmo in questa serie audio erotica che il Financial Times definisce "soft porno arricchito di trame più fitte e senza corpi nudi". La storia è pensata e scritta per le donne, che sono anche le protagoniste: una signora di mezza età (Diana/Demi Moore) raccoglie sogni inconfessabili e fantasie piccanti e mette tutto in rete, garantendo l'anonimato. Creato dalla Qcode e scritto da Shana Feste, il podcast, scrive il Giorno, ha rivelato nelle prime puntate di non essere del tutto orrendo.

La Moore ha ammesso di avere una doppia vita proprio come Diana: "Sembro sicura di me, in realtà quando devo fare la sexy mi sento a disagio". In fatto di matrimoni chi meglio di lei: "Ne ho avuti un paio tre in realtà. E conosco perfettamente lo sforzo di cercare se stessi e il terrore che gli altri ti trovino prima".

