Grande Fratello Vip, la verità sul cachet svelata dal concorrente: soldi, come stanno le cose

07 settembre 2020

C'è chi va al Grande Fratello Vip per una "esperienza di vita" e chi, banalmente, per i soldi. A spiattellare la verità è Fausto Leali, uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la nuova edizione al via. "Vado lì anche perché sono pagato, non certo per beneficenza. Quella la faccio già a iosa", ha spiegato il cantante, i cui concerti e impegni dal vivo causa emergenza coronavirus non ricominceranno prima del 2021, "se va bene". Logico che senza i "live", la voce d'incasso più cospicua di questi tempi per un artista, la faccenda diventi piuttosto seria. Certo, Leali ha accettato anche perché la proposta gli è giunta "in modo garbato" da persone che "stima". E, in fondo, "non è come andare in miniera". Questione di impegno, certo, ma pure di cachet.

