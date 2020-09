Striscia la notizia, Edoardo Stoppa se ne va. Ecco chi è il nuovo inviato che lo sostituirà

07 settembre 2020 a

L'addio clamoroso di Edoardo Stoppa a Striscia la notizia ha fatto discutere molto, nei corridoi Mediaset e tra i telespettatori sui social. E ora Antonio Ricci è pronto a stupire proponendo subito un nuovo inviato al posto del paladino degli animali: secondo varie fonti, si tratterebbe di Roberto Lipari, fresco di debutto nel tg satirico di Canale 5 con un servizio sul sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarraco.

L'estrazione di Lipari, come tradizione di Striscia, è tutt'altro che giornalistica. Il giovane siciliano è un comico, rivelatosi con la vittoria nel laboratorio-show di Diego Abatantuono Eccezionale veramente nel 2016. Per lui, ora il pesante fardello di sostituire lo storico inviato Stoppa, passato armi e bagagli a Tv8 e a Ogni mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola in cui continuerà a occuparsi di natura, animali e ambiente.

