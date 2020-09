Striscia la notizia, Edoardo Stoppa e il motivo dell'addio: decisivo il "colloquio decisivo" con gli autori

16 settembre 2020 a

L'addio a Striscia la notizia di Edoardo Stoppa, storico inviato "degli animali" del tg satirico di Canale 5, ha fatto discutere molto tra i telespettatori e gli addetti ai lavori, fin dai corridoi Mediaset. Intervistato da Novella 2000, è lo stesso Stoppa a chiarire cosa lo ha spinto a lasciare Striscia dopo 11 anni. Nessuno screzio in redazione, semmai la voglia di avere uno spazio tutto suo. "Continuo a occuparmi di cose che mi piacciono", ha ammesso Stoppa. Non a Mediaset, ma a Tv8, nello specifico a Ogni mattina, il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola. Dopo aver parlato con gli autori, ha chiarito Stoppa, ha avuto l'assicurazione di uno spazio giornaliero in cui parlare delle tematiche che più gli stanno a cuore, i diritti degli animali e l'ambiente.

