Le Iene, Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus? L'indiscrezione a poche ore dalla diretta

L'indiscrezione è piovuta in serata, intorno alle 18: Alessia Marcuzzi positiva al coronavirus. Il tutto a poche ore dalla diretta su Italia 1 della puntata de Le Iene di martedì 13 ottobre, dove la Marcuzzi è chiamata a condurre. Una notizia che non ha ancora trovato conferma ufficiale: l'ufficio stampa del programma non ha confermato né smentito. Fonti di Libero, però, confermano la positività della conduttrice.

Le Iene, "spero che il peggio sia passato": Giulio Golia rompe il silenzio sul coronavirus

