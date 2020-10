GionnyScandal, ecco Buonanotte il nuovo singolo con il video del rapper / Guarda

21 ottobre 2020 a

a

a

Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino (“Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre”, Sei così bella” sono solo alcuni dei brani), “Buonanotte”, uscito per Virgin Records (Universal Music Italy), è il singolo che ha inaugurato la nuova stagione artistica di Gionnyscandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra.

Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri (il vero nome di Gionnyscandal) è prodotto da Sam Lover. “Buonanotte vuole essere un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Tutti noi siamo abituati prima di addormentarci a pensare in particolare alla persona che amiamo e ad augurarli la buonanotte. Un semplice gesto, un messaggio quotidiano che per diverse circostanze o per rotture improvvise all’interno di un rapporto da un momento all’altro può capitare di non poter più fare. Buonanotte nasce infatti nelle sere malinconiche in cui mi ero lasciato con la mia ragazza e non potendole più augurare la buonanotte, per colmare il vuoto, ho sentito l’esigenza di sfogarmi attraverso la scrittura di questa canzone", spiega il rapper. Nel videoclip del brano, diretto da Mattia di Tella, protagonista è la storia d’amore di una giovane coppia che finalmente ritrova la pace dopo un periodo di rottura.

