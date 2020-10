Uomini e Donne, il segreto di Davide Tresse: "Non posso sbilanciarmi". Quelle voci nei corridoi...

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

“Il mio primo anno di matrimonio con Georgette è stato fantastico. Volevo mantenere un segreto, ma con voi non è possibile: ho organizzato una cena a sorpresa. Non posso dire troppo, non fatemi sbilanciare”, dice Davide Tresse. Che ieri sera ha organizzato per la Polizzi (sua moglie) una cena a base di pesce e stasera è pronto a replicare. Per Georgette e Davide, ex protagonisti di Temptation island e Uomini e Donne, è un giorno importante: un anno fa il sì, dopo un periodo difficile durante il quale Georgette (affermatissima stilista) ha lottato contro una brutta malattia. Ha vinto lei con quella forza che la rende unica, sempre. E chi la conosce bene ce lo racconta senza troppi giri di parole. Ora, però, Georgette e Davide condividono tutto: amore, passioni e lavoro. Qualche anno fa hanno creato una linea d’abbigliamento che sta andando fortissimo.

E poi Tresse si sbottona sui progetti televisivi intervenendo al telefono a RTL102.5 News: “Questa situazione sta rovinando molti piani che avevamo. Sembra che ci sia un blocco di alcuni programmi - non dovrei dirlo, ma è così. Parlo di alcuni programmi dove saremmo stati papabili concorrenti. Ma c’è stato un freno perché l’emergenza Coronavirus sta cambiando tutto”. E ora in Rete tutti molti follower della coppia si chiedono quale sia il format di cui parla in modo sotto inteso Davide. Non si sa. Ma una spifferata, che giunge alle nostre orecchie indiscrete, ci racconta di una sorta di reality tutto girato in casa Tresse-Polizzi. Vedremo.

