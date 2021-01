Covid, Ida Rendano: "Con la mia musica aiuto noi mamma a vincere l'ansia da epidemia"

21 gennaio 2021 a

a

a

Ida Rendano, nota esponente della musica partenopea, non solo è un’artista poliedrica ma conferma l’impegno sociale nei confronti dei problemi legati alla sua città. Come mamma la Rendano vive in questi giorni i momenti di ansia per la riapertura delle scuole, un sentimento che la accomuna a tutte le mamme d’Italia. «Noi mamme dobbiamo spesso nascondere le preoccupazioni agli occhi dei nostri figli, far capire loro che tutto si evolverà in positivo, soprattutto con l’avvento del vaccino - dice la cantante - io mi affido alla musica, che chiaramente mi aiuta a superare questi momenti cercando così di regalare un sorriso anche agli altri genitori». Come farlo? «Attraverso i social - continua la Rendano - l’unico strumento attraverso il quale possiamo trasmettere le nostre emozioni ai tempi della pandemia. Tra i miei brani “preferiti” che fanno parte del mio bagaglio musicale, canto spesso delle ninna nanne, che possano rincuorare e riportare alla normalità grandi e piccini». La Rendano sui suoi canali social ha inoltre riarrangiato dei brani storici e delle cover di noti artisti, in previsione di un rientro sul “palco”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.