Sanremo 2021, la resa di Amadeus: "Mi rimetto a loro". Indiscreto: cosa c'è dietro una pesantissima decisione

30 gennaio 2021 a

a

a

Alla fine, Amadeus ha deciso di non lasciare. Insomma, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo non farà un passo indietro e resterà al centro della kermesse del prossimo marzo. Le dimissioni erano state minacciate dopo la chiusura del ministro della Cultura, Dario Franceschini, alla presenza del pubblico all'interno dell'Ariston. Sceondo quanto riferisce l'Ansa, Amadeus avrebbe deciso di andare avanti, pur convinto del fatto che l'assenza di pubblico sarebbe una pesante penalizzazione a Sanremo in termini di spettacolo.

"Covid? No, rischio un infarto". Amadeus, drammatica frase rubata: la Rai nel panico

Il direttore artistico, però, si rimetterà alle decisioni della Rai e del Comitato tecnico scientifico. L'idea di fondo sulla quale in queste settimane Amadeus ha lavorato con la sua squadra è stata la realizzazione di un grande spettacolo in un teatro assimilabile a uno studio televisivo, all'interno del quale la presenza del pubblico è ammessa, così come accade in molteplici spettacoli sia a Viale Mazzini sia a Mediaset (la possibilità arriva dalle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi).

"Un luogo ideale per la diffusione del virus". Il consulente di Speranza "cancella" Sanremo? Bomba contro Amadeus e la Rai

La decisione di non lasciare, Amadeus la avrebbe maturata per senso di responsabilità: far saltare Sanremo 2021 avrebbe pesanti contraccolpi non solo sulla Rai, ma per tutti quelli che ci lavorano, industria discografica compresa. Dunque sarà la Rai, in base al protocollo organizzativo e sanitario, insieme al Cts, a decidere sulla presenza o meno di figuranti e sulle modalità per condurre l'evento in sicurezza al tempo del coronavirus. Per certo, un ruolo nella decisione di Amadeus lo avrà giocato anche l'affetto per il pubblico e l'affetto che lo stesso pubblico, in questi anni, ha più volte manifestato a lui.

"Bisogna tutelare la città". Sanremo 2021, la bomba dell'ex Carlo Conti: quel suo gravissimo dubbio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.