Grande Fratello Vip, spunta un assegno da 60mila euro: il figlio di Walter Zenga come lo spiega? Soldi, un caso (molto) sospetto

Walter Zenga non ha incassato nemmeno un euro per le ospitate in tv. il super campione interista è arrivato in Italia da Dubai solo per incontrare suo figlio Andrea, che si trova nella casa del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - dimostrando a tutti quello che prova per i suoi figli. Ma prima occorre fare un passo indietro e parlare di alcuni retroscena che conosciamo. Innanzitutto, Zenga - che è stato sposato con Roberta Termali - ha cinque figli in totale. Niccolò e Andrea sono nati dalla storia d'amore con l'ex showgirl, che è scomparsa dai radar della televisione.

I figli di Zenga, Niccolo e Andrea, lo accusano pesantemente: il primo, addirittura ha preparato un libro (mai pubblicato) contro suo padre. Andrea, invece, si trova al GfVip anche grazie a quel cognome prestigioso - Zenga. Ma questa è un'altra storia. Da nostre indiscrezioni, sembra che Zenga, tre anni fa, abbia versato in totale 60 mila euro (30 mila ad Andrea e 30 mila a Niccolò) su decisione del tribunale di Ancona dopo essere stato citato in giudizio dalla Termali, che avrebbe chiesto l'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento dal 2001. Sembrerebbe un controsenso, visto che i due figli di Walter, oggi sul piede di guerra, hanno incassato quella somma.

E poi c'è un altro mistero. Come mai la Termali ha mandato un messaggio a Zenga a poche ore dalla sua partecipazione a Live-Non è la d’Urso? Il campione non ha risposto a quel messaggio, inatteso. Forse i conti non tornano e una domanda torna alla mente: cosa vogliono, realmente, i figli di Zenga? Sicuramente amore e affetto, che non è mai mancato in tutti questi anni: Niccolò e Andrea avrebbero vissuto, da quello che ci raccontano nostre fonti, sugli allori anche grazie al secondo marito della Termali (Andrea Accoroni).

Si dice che a loro disposizione ci sia stata, in tutti questi anni, una grande villa nelle Marche. Ma non solo. Zenga avrebbe sempre corrisposto l'assegno di mantenimento per i suoi figli. Uno di loro, Andrea, è arrivato al Grande Fratello vip anche grazie a quel cognome. Si chiama Zenga. Tutti sperano che il il sereno sia finalmente arrivato. Il portierone dell'Inter si è mostrato come un vero numero uno, tra poche ore tornerà a Dubai. Adesso tocca a Niccoò e Andrea, una volta fuori dalla casa del Gf vip, continuare a costruire quel rapporto. "Io ci sono", ha detto Walter al Gf vip. Una frase che vale tanto.

