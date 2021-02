elleEenne, la nuova webserie dedicata ai bambini per imparare divertendosi

08 febbraio 2021 a

Il rapporto fra bambini e web, complici purtroppo i sempre più frequenti casi di cronaca, è al centro da tempo di un dibattito che vede contrapposte tesi diverse, compresa anche l’idea di vietare per legge l’uso degli smartphone ai minori di 12 anni. L’abbassamento dell’età di primo accesso alla rete, la sua pervasiva diffusione, l’aumento del tempo di esposizione, che con la fase del lockdown ha raggiunto record mai toccati nel recente passato e anche l’esistenza di oggettivi pericoli sul web, hanno giustamente allertato genitori, famiglie ed educatori.





Per ‘La Casa Rossa’, una giovane casa di produzione cinematografica romana, la sfida di un web sicuro e a dimensione di bambini e ragazzi si può vincere puntando sull’educazione e veicolando – con il linguaggio dei più piccoli – i giusti messaggi in prodotti ad hoc, pensati esclusivamente per i bambini dai 5 ai 10 anni con una forte valenza pedagogica. È con questa finalità che è nata la web serie “elleEenne” che debutta il 9 febbraio, in coincidenza con il Safer Internet Day e a due giorni dalla giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, in un apposito canale YouTube. I video per bambini che spopolano su YouTube sono moltissimi: challenge, vlog e daily routine. Ma l’obiettivo principale di questa nuova serie è creare un canale “sicuro” che si differenzi dagli altri, che porti divertimento in totale tranquillità, ma soprattutto che riesca a trasmettere piccoli concetti educativi ai bambini, pur all’interno di un contesto ludico.

Grazie a semplici gag, elle E enne (che nella vita sono Luca Cloblizch e Natalia Gemmano, due giovani attori cresciuti nei miniclub dei villaggi turistici) insegnano ai più piccoli a non aprire la porta agli sconosciuti, a tenere al corrente di tutto (in particolar modo di quello che succede nei social network) i propri genitori, a non rispondere a messaggi di sconosciuti e a lottare fino in fondo per raggiungere i propri obiettivi. “Imparare divertendosi” è stata la linea principale di cui si è tenuto conto nel processo creativo che ha caratterizzato questa nuova e fantasiosa web serie in grado di stimolare l’innata creatività dei bambini. E farlo in assoluta sicurezza: per questo tutta la fase produttiva, dai testi alle ambientazioni, è stata supervisionata da un team di educatori, psicologi e di esperti del web.

Per le sue caratteristiche e finalità, il progetto è stato sposato convintamente da Giochi Preziosi, azienda leader del mercato italiano dei giocattoli. elle E enne dovranno impedire ad uno scienziato cattivo (lo Scienziato) di impossessarsi di tutti i giocattoli del mondo e lo faranno con coraggio e prudenza, esortando sempre i loro piccoli spettatori ad avere comportamenti ‘protetti’, a non accettare challenge (le sfide online che sono state purtroppo protagoniste di episodi tragici) che non siano di puro gioco e divertimento e ad informare sempre e comunque i genitori. Da un’idea de La Casa Rossa, la regia della webserie è affidata a Niccolò Gentili con secondo regista Fabrizio Rossi. Gli autori sono Luca Bellesi e Fabrizio Rossi.

