Federica Panicucci, "un male disumano". Incidente in casa e "ustione bella tosta", come è ridotta ora

Incidente domestico per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 si è presentata in studio con le dita della mano fasciate. Un dettaglio - si fa per dire - non passato inosservato a Raffaello Tonon che subito ha chiesto dell'accaduto. “Era incandescente - ha esordito spiegando di aver afferrato la griglia incandescente senza accorgersene -. La pelle non è rimasta attaccata alla griglia…L’ustione è stata bella tosta. Posso dire che ho provato un male disumano".

A intervenire sui social anche il compagno Marco Bacini che ha aggiunto qualcosa in più: "Mi hai chiamato urlando. Io ho fatto il salvavita…A distanza l’ho teleguidata per aiutarla a fare le manovre di primo soccorso". Il peggio però è passato. La Panicucci si è recata subito dopo in farmacia dove l'hanno curata. “State sempre molto attenti a casa - ha invitato tutti - perché ci possono essere sempre tante insidie. Comunque il peggio è passato".

Non è andata meglio a Jonathan Kashanian che a Detto Fatto ha rivelato di un piccolo imprevisto: “L’altro giorno stavo sistemando il bucato, calzini, magliette ecc” ha premesso davanti alle telecamere di Bianca Guaccero, “E poi ho preso una botta nello spigolo dello scaffale ma, ho pensato che non fosse non successo niente, invece, dopo mezz’ora vedo che colavo tutto di sangue come Blade Runner”. Un inconveniente che fortunatamente è passato in fretta anche se per niente piacevole.

