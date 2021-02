Orietta Berti, il dramma del marito Osvaldo: "Come l'ha ridotto il Covid", un calvario terrificante

19 febbraio 2021 a

Il coronavirus è stato una sciagura per Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini. I due, rispettivamente 77 e 78 anni, hanno ammesso di non essersi ripresi del tutto dopo aver contratto il Covid-19. Con gravi conseguenze soprattutto per lui. "Mi dispiace per Osvaldo, soprattutto perché col Covid lui ha perso 16 chili e ha perso anche un occhio - ha raccontato la cantante secondo quanto riporta Gossip e Tv -, gli ha tolto l’udito, che ora sta riacquistando, ma la vista non l’ha più recuperata anche se mette un collirio ogni mezz’ora". Il marito, nonché suo ex agente, aveva patologie pregresse: "La sua vista - ha messo le mani avanti -, per carità, era già precaria prima del Covid e uno specialista ci ha spiegato che questo virus va a colpire le parti più deboli che hai. Meno male comunque che ce l’abbiamo fatta a sconfiggerlo, ormai abbiamo una certa età”.

I due infatti sono scampati al ricovero e al peggio. Per questo si considerano fortunati. Osvaldo Paterlini aveva infatti problemi alla vista già in passato. Motivo che lo ha costretto a smettere di lavorare come assistente della moglie. L’uomo è comunque sempre rimasto accanto ad Orietta nei suoi numerosi viaggi di lavoro. Per questo la cantante non può che essergli grata.

Poi sull'esperienza a Sanremo ai tempi del coronavirus, la Berti si dice pronta: "In questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda", aveva ammesso alle telecamere di Verissimo da Silvia Toffanin per poi aggiungere una piccola curiosità: “Non so ancora come mi vestirò, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria".

