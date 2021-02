Mariafranesca Discipio, un'italiana a Dubai: sfatiamo il pregiudizio delle donne oggetto

25 febbraio 2021 a

a

a

Manager e Entrepreneur Pr di uno dei più importanti locali di Dubai, dove tutto è in sicurezza, Mariafrancesca Discipio è bellissima, open mind, grazie al suo DNA internazionale e alla sua formazione scolastica; simpaticissima e con un carattere ben forgiato, tipico di chi si è fatta da sola, è caratterizzata dalla curiosità per tutte le culture e tradizioni, senza dimenticare quelle della sua famiglia e il calore e la solarità della sua terra, la Puglia. Tra i suoi valori principali, la fede cattolica e la preghiera, colonne portanti della sua esistenza, che l’hanno sempre sostenuta.

“Nessuno mi ha regalato niente nella mia vita, volevo lavorare nel settore del business, del potere e ci sono arrivata grazie alla mia professionalità, senza mischiarmi con certi contesti”-dice-“la gente con cui lavoro mi rispetta, essere donne, anche belle, non equivale a essere considerate poco serie, queste considerazioni non sono degne di un mondo evoluto!”

Mariafrancesca è energia allo stato puro; i vip e le famiglie importanti che arrivano a Dubai si fidano di lei e, per loro, gli champagne show di Mariafrancesca sono unici!

Ha studiato arte, moda, body painting e porta tutta la creatività nel suo lavoro; “i clienti si sentono nel salotto della loro casa quando li porto ai party. Si fidano perché Dubai per me non ha segreti e conosco tutte le feste più belle. Qui stavo anche per aprire una galleria d’arte contemporanea”.

Come sei arrivata a Dubai?

“Mi piacciono le grandi città. A 20 anni da Bari mi sono trasferita in Australia, la terra di origine di mia madre, per il college, poi ho iniziato subito a lavorare nel settore eventi, pubbliche relazioni, come vocalist, a Porto Cervo, dove è iniziata la mia carriera con le location più prestigiose dell’isola, che mi ha aperto nuove possibilità e sono diventata Brand Ambassador di famosi brand della movida a livello internazionale”.

Come ti trovi in una città come Dubai?

“Questa città è meravigliosa; certo, una bella donna deve fare la differenza, bisogna interfacciarsi con il pubblico arabo, bisogna farsi rispettare, come qui, ovunque e sempre, io ci sono riuscita, anche se non è stato facile. Volevo la mia indipendenza e ci sono riuscita”.

Attualmente come è la situazione?

“Durante il primo lockdown si stava a casa, in relax, o nella piscina del proprio condominio, poi ho ripreso la vita normale, di giorno sempre al telefono, al computer, su Instagram, in giro per riunioni e contatti. Quando arriva la sera sono stanchissima, ma la musica e un lavoro che mi piace mi danno la carica. Oggi è tutto aperto, in sicurezza, manteniamo le distanze, usiamo la mascherina, grazie a un sistema sanitario eccezionale e gratuito per tutti coloro che si vaccinano e devono curarsi”

Sui social a volte ti attaccano…

“E’ il mio lavoro, il fatto sia una donna, abbia un bell’aspetto, sia a Dubai, sia seria, svolga una professione e non sia qui a fare la stupida o a cercare un uomo che mi mantenga, dà fastidio a molti!”

Cosa rispondi a chi ti accusa di esibire una vita tutta lusso e lustrini?

“Tutto è proporzionato al luogo; a Dubai faccio foto con la Ferrari dei vip, in Puglia, a Bari, in 500, ma resto sempre me stessa, una ragazza semplice, che sa cosa significa non avere niente ma che non si è mai accontentata e non vuole accontentarsi”.

Quali progetti hai per il tuo futuro?

“Sicuramente non mi vedo in un club tutta la vita, mi piacerebbe aprire una mia attività in Puglia, portando la cultura estera in Italia”

Come curi la tua bellezza?

“Sono sicura di me stessa, faccio foto anche senza trucco senza problemi. Mi curo, ma senza esagerare; credo fermamente che la cura di bellezza fondamentale sia la pace interiore, se quella non c’è, si vede anche all’esterno. Non ho mai fatto palestra, il metabolismo mi aiuta e mangio di tutto, mi piace fare shopping pero’, la mia passione sono i vestiti di Versace e le scarpe di Louboutin, ma in questo periodo mi sono data una calmata, non si sa mai, dato il momento, meglio non esagerare. Non disdegno gli abiti che posso trovare anche in un mercatino e che poi metto con una borsetta YSL! Scelgo quello che mi sta bene, comunque e indipendentemente dalle firme!”

Una domanda è d’obbligo; sei single?

“Ebbene sì! Non è facile saper gestire un carattere come il mio! Ma il mio uomo ideale deve avere più attributi di me, starmi accanto, darmi certezze, essere più forte di me. Per un uomo così sarei pronta a cambiare la mia vita sicuramente! Sono una perfetta donna di casa, so cucire, cucinare -preparo piatti deliziosi, come orecchiette, o parmigiana-come mi hanno insegnato le mie nonne e mia madre, le fantastiche donne che mi hanno insegnato come vivere e come diventare una donna indipendente, forte, che conserva i valori della sua tradizione di famiglia, ma al passo con l’evoluzione del mondo!”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.