26 febbraio 2021 a

"Pensavo che non salirò mai sul treno supersonico che porta da Milano a Napoli in 40 minuti. Pensate ai bellissimi momenti passati a leggere un giornale o a parlare con un amico. Verrebbero sottratti in cambio di che?". La rubrica "Pensavo che di Maurizio Costanzo".

