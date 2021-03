Sanremo 2021, bomba di Dagospia: "Viola il coprifuoco per le sue abitudini nasali". Droga? "Al casinò..."

03 marzo 2021 a

Siamo al Festival di Sanremo 2021. Che come tutta Italia deve fare i conti con il coprifuoco e, da giovedì, anche con la zona arancione che caratterizzerà l'intera Liguria. E c'è chi, come Orietta Berti, ha già avuto dei problemi col coprifuoco, inseguita dalle volanti della polizia (lo ha spiegato lei stessa in tv in due occasioni). E poi c'è Dagospia, con il suo Sanremo Spia, in cui rilancia curiosità e indiscrezioni sulla kermesse. Indiscrezioni anche molto pruriginose, come nello stile del sito diretto da Roberto D'Agostino.

Ed ecco così che nella parte "indovinelli" della rubrica pubblicata nella mattinata successiva alla prima serata si torna, in un qualche modo, a parlare di coprifuoco violato. Scrive infatti Giuseppe Candela su Dago: "Sarà pure il Sanremo pandemico e supercontrollato ma c'è chi non rinuncia alle proprie abitudini nasali concedendosi lunghe passeggiate nella zona del Casinò a tarda notte (alla faccia del coprifuoco!)". Una discreta bombetta, ovviamente senza far nomi, con quell'allusione alle proprie abitudini "nasali", che sembra un chiaro riferimento all'uso di sostanze stupefacenti.

Dago , inoltre, rilancia anche un secondo e altrettanto curioso indovinello, anche in questo caso senza fare nomi. Si legge infatti: "I due cantanti si sono incontrati allo shooting fotografico di Tv Sorrisi e Canzoni per la tradizionale copertina, un clima molto freddo. Al saluto dell'uno, l'altro non ha nemmeno risposto. Solo una casualità o vecchie ruggini? E di chi stiamo parlando?". Ah, saperlo, concludiamo parafrasando uno dei "tic verbali" più cari all'inossidabile Dagospia.

