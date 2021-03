Sanremo 2021, Noemi e Neffa: prima del disastro sul palco, lo sfregio in cima alle scale. Quel gesto: cosa è successo dietro le quinte?

05 marzo 2021 a

a

a

La serata dei problemi tecnici al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston è successo di tutto: Amadeus che non si rende conto che i Negramaro avrebbero continuato la performance prima della pubblicità; il microfono di Fasma che non funziona, lui canta e non se ne accorge, ancora una volta Amadeus interrompe tutto; per un problema tecnico, il duetto tra Noemi e Neffa è stato grottesco, gran parte completamente fuori tempo. Ecco, restiamo su Noemi e Neffa. Perché la loro serata da incubo non si è limitata a quanto detto fino ad ora.

"Chi sarà il prossimo". Fiorello sconvolto, cosa sa sulle dimissioni di Zingaretti: disastro per le "due battutine"

Ma procediamo con ordine. I due sono stati "stesi" da un ritorno in cuffia che non gli ha permesso di coordinarsi sulla cover Prima di andare via, brano proprio di Neffa. Per un problema tecnico ad un computer, nei primi 30 secondi dell'esibizione la voce di Neffa era in clamoroso ritardo. I due si guardavano con profondo imbarazzo mentre l'orchestra continuava a suonare. A metterci una toppa ci ha pensato Noemi, che è riuscita in un qualche modo a riprendere il controllo del brano quando ha iniziato a cantare da sola. Da quel punto in poi, la performance è filata via liscia (se così si può dire...).

"Fermi tutti, mandiamo la pubblicità". Amadeus nel panico costretto a intervenire: sul palco accade l'inimmaginabile

Ma, si diceva, la serata da incubo della coppia Noemi-Neffa è caratterizzata anche da un altro capitolo, che in verità ha preceduto la performance sul palco. Trattasi di un gesto compiuto dal rapper mentre i due stavano per palesarsi all'Ariston. La coppia era in cima alla iconica scala di Sanremo e Noemi cerca di prendere la mano di Neffa per scendere. Ma lui che fa? Un po' alla Melania Trump col tapino Donald, la scansa, insomma evita accuratamente di afferrarla, dunque scende da solo le scale.

Un gesto per certo non molto elegante. Forse, ma pare oggettivamente una spiegazione che non regge, avrebbe evitato la mano in ossequio alle misure anti-Covid. Comunque sia, lo sgarbo ha scatenato i social, dove sono piovute copiose le critiche, in particolare dei fan di Noemi: "Che mancanza di cavalleria, lei cercava la sua mano e lui la ha piantata sulle scale"; "Ma Neffa che non ha preso la mano di noemi?", si interrogavano polemici. Arriveranno spiegazioni?

"Ma come si è vestita la moglie di Amadeus?". Giovanna Civitillo e l'outfit "copiato", occhio al questo dettaglio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.