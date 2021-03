Sanremo 2021, Gaudino vince le Nuove Proposte e crolla dall'emozione: "Per mio padre che è andato via"

05 marzo 2021 a

a

a

Il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 è Guadiano. La sua “Polvere da sparo” ha avuto la meglio su “Regina” di Davide Shorty e su “Scopriti” di Folcast: al quarto posto ha chiuso invece “Lezioni di volo” cantato da Wrongonyou. Guadiano ha avuto la meglio al televoto in un testa a testa serratissimo con Davide Shorty, che pure sembrava partire leggermente favorito.

Al termine delle esibizioni sono stati assegnati i primi riconoscimenti, con il premio della sala stampa che è andato a Davide Shorty, mentre quello della critica se lo è portato a casa Wrongonyou. Ovviamente Guadino è stato particolarmente entusiasta nello scoprire di aver vinto la categoria Nuove Proposte, forse neanche se lo aspettava del tutto, perché non ha retto all’emozione e si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

Tra l’altro per un motivo ben preciso: “Dedico questo premio a mio padre e alla mia famiglia. Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qua con me. Grazie a tutti”. Per quanto la categoria Nuove Proposte non scaldi il cuore dei telespettatori, in molti hanno notato che il livello delle canzoni e delle esibizioni sul palco del teatro Ariston è stato superiore a quello di diversi Big ammessi alla gara principale.

