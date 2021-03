Sanremo 2021, Achille Lauro coinvolge Fiorello nello "spettacolo gay" con bacio in bocca

06 marzo 2021 a

Il "quarto quadro" di Achille Lauro al Festival di Sanremo? Una provocazione religiosa e sessuale, nello stile del trap-rocker rivelato al grande pubblico proprio dall'Ariston, nel 2019. Una messinscena trasgressiva (ma un po' telefonata) di un matrimonio, con Achille Lauro versione "sposa in bianco" molto punk e marito d'obbligo, il suo fidatissimo chitarrista Boss Doms, sulle note dei sue successi sanremesi Rolls Royce e Me ne frego. Il bacio in bocca tra i due musicisti è un po' la summa del "mondo estetico" di Lauro, sempre in bilico tra kitsch e riflessioni "alte".

La novità, però, è che nella performance è stato coinvolto a pieno titolo anche Fiorello, di nero vestito e con tanto di corona di spine ben calata in testa, a rappresentare iconicamente le tentazioni del "Cristo-Achille". Trovata ardita, non c'è che dire, ma coinvolgente perlomeno dal punto di vista visivo, anche se la prova vocale del comico-conduttore è stata rivedibile.

Dettagli, sicuramente, a fronte del clamore e del riscontro positivo raccolto sui social, in tempo reale, con molti telespettatori che ironicamente sottolineano come l'assenza di "50 e 60enni in prima fila" nel teatro abbia evitato infarti e fegati spappolati. Meglio riderci su, in fondo. E la stessa uscita di scena di Fiore, "alla Vittorio Sgarbi", letteralmente portato via di peso dagli addetti al palco, è diventata un "meme" a tempo di record.

