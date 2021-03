Elisa Isoardi, dopo l'Isola dei famosi incubo a Mediaset? "Si dice che le colleghe...", indiscrezione-bomba da Cologno

06 marzo 2021 a

a

a

L'Isola dei famosi è solo l'inizio. Elisa Isoardi, appena partita per l'Honduras dove parteciperà al reality "wild" di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è molto chiacchierata a Cologno Monzese. Nei corridoi dei piani alti di Mediaset si vocifera che la conduttrice, rimasta appiedata in Rai dopo la chiusura della Prova del cuoco e la partecipazione a Ballando con le stelle, da concorrente, sia in procinto di tornare in tv con un ruolo da protagonista.

"Cosa ha messo sul piatto Mediaset". Elisa Isoardi, clamoroso "tradimento" alla Rai: le indiscrezioni sull'accordo segreto





Arrivano conferme anche dal Tempo, che aggiunge al piatto un bel po' di pepe. O peperoncino, se preferite. "Sempre più imminente lo sbarco di Elisa Isoardi", spiega il quotidiano romano diretto da Franco Bechis nella sua rubica Segretissimo. "Dopo L'Isola si dice esser già pronto un programma per lei durante il weekend, su Canale 5".

Top secret collocazione oraria nel palinsesto e tenore dello show (culinario? di costume?), ma arriverebbero conferme sulla accoglienza che le colleghe sarebbero pronte a riservare alla bella ex fidanzata di Matteo Salvini. "Le altre conduttrici - si legge sempre nel retroscena del Tempo, firmato da Arnaldo Magro - , avranno sicuramente accolto benissimo la notizia dell'arrivo della ex conduttrice". Quando si dice "ironia": a Elisa potrebbe servine parecchia per reggere il primo impatto con la rete ammiraglia del Biscione.

"Vincita record" e Elisa Isoardi impazzisce davanti ad Amadeus: una cifra mai vista prima ai Soliti Ignoti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.