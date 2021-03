Sanremo 2021 non finisce questa sera: Amadeus in onda domani con il DietroFestival

06 marzo 2021 a

Stasera, sabato 6 marzo, la 71esima edizione del Festival di Sanremo si chiuderà definitivamente, con la proclamazione del vincitore. O forse no. Domenica sera, infatti, dalle 20 e 35 per circa un'ora, andrà in onda il DietroFestival, una sorta di speciale condotto da Amadeus e dedicato ai momenti più salienti di Sanremo 2021, con filmati inediti girati dietro le quinte. A differenza di PrimaFestival, che la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo ha condotto per pochi minuti prima della kermesse ogni sera insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci, DietroFestival durerà quasi un'ora.

Dopo il breve speciale, comunque, Amadeus non andrà in vacanza. Continuerà a condurre il quiz pre-serale di Rai 1, I soliti Ignoti. L'ultima puntata è andata in onda lunedì scorso, 1 marzo, con Francesco Sarcina delle Vibrazioni che ha giocato come concorrente e Fiorello che ha fatto irruzione in studio a sorpresa. Si chiude, così, un Festival particolare. Quello di quest'anno, infatti, è stato uno spettacolo insolito per via della pandemia da Covid-19.

A rendere la kermesse diversa da quella degli anni precedenti è soprattutto la mancanza di pubblico nella platea e nella galleria del teatro Ariston. Gli ascolti non sono andati bene come per le edizioni passate. E a tal proposito Amadeus ha commentato: "Se la gente è arrabbiata non guarda Sanremo, a differenza di quanto dicevano. Ci sono persone che non sanno se mettono il piatto a tavola, sono disperati". Intanto si inizia a parlare già del Festival dell'anno prossimo e di una eventuale terza conduzione di Amadeus. Anche se lui per il momento ha risposto così: "Mi sembra molto lontano".

