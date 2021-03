Sanremo 2021, "Irama non è in quarantena": bomba sul Festival durante la finalissima, Amadeus come la spiega?

06 marzo 2021 a

a

a

Irama è il primo cantante che rischia di vincere il Festival di Sanremo 2021 in “smart working”. Il 25enne nato a Carrara ma cresciuto a Monza sta infatti partecipando a questa 71esima edizione solo grazie alla modifica del regolamento approvata in extremis: essendo in quarantena non può esibirsi sul palco, ma sta gareggiando con la registrazione effettuata durante le prove generali. Da Davide Maggio è però arrivata una bomba su Irama: “Avvisate Amadeus che è a Milano. Altro che quarantena a Sanremo”.

Il cantante avrebbe quindi violato il protocollo: se dovesse vincere, sarebbe costretto a collegarsi da una presunta “stanza d’albergo” - come annunciato dal direttore artistico e conduttore del Festival - per esibirsi in streaming. L’indiscrezione di Davide Maggio è arrivata proprio nel bel mezzo della finalissima, mentre veniva mandata in onda la registrazione di Irama che cantava “La genesi del tuo colore”, brano che è piaciuto molto ai telespettatori di Sanremo.

La sua partecipazione ha rischiato di saltare il 2 marzo, quando uno dei membri del suo staff è risultato positivo al tampone rapido. Come da protocollo anti-Covid, il cantante e tutto il suo entourage sono stati isolati e sottoposti al test molecolare: in questo modo è emerso anche un secondo caso di positività, mentre Irama è risultato negativo ma non ha potuto essere presente dal vivo. In teoria si sarebbe dovuto ritirare, e invece Amadeus ha fatto sì che il regolamento venisse cambiato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.