Sanremo 2021, Ermal Meta contro Willie Peyote: "Stavi a 2 metri da me, se volevi fare il coraggioso". Clamorosa rissa dietro le quinte

Ci volevano Ermal Meta e Willie Peyote a dare un po' di pepe a questo Festival di Sanremo anestetizzato dal Covid e senza polemiche. Il cantautore di origini albanesi, arrivato terzo e dato per favorito fino a poche ore dal televoto della finalissima, non ha preso bene lo sfogo del collega milanese, che in radio si è lasciato andare a qualche commento non proprio gentilissimo su di lui.

"Il mio backliner è anche quello di Ermal, ed è innamorato di lui. Quindi non ce l'ho con Meta - premette Willie in radio, la sera delle cover -. Ma stasera stai cantando Caruso, nel giorno del compleanno di Lucio Dalla, e questo lo trovo ruffiano. Secondo: lui canta molto bene e nessuno glielo toglie, ma Annalisa in confronto è il vulcano dell'Etna in eruzione. Lei è accusata di essere algida, minch***a, lui scolastico".

La risposta di Ermal arriva poche ore fa, via Twitter: "Voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica". Se fossero due rapper (e Willie Peyote, nella categoria, un po' ci rientra), ci sarebbero tutte le premesse per uno splendido dissing. Magari l'appuntamento sarà all'anno prossimo, sempre sul palco dell'Ariston.

