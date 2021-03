Elisa Isoardi? In pieno centro a Roma si muove... così: non è uno scherzo, la clamorosa foto di "Oggi"

08 marzo 2021 a

Pronta, prontissima per l'Isola dei famosi, al breve al via su Canale 5, sotto la conduzione di Ilary Blasi. Si parla di Elisa Isoardi, sempre più lontana dalla Rai, la quale prima di partire per l'Honduras, dove sarà una naufraga, si concede una "sessione" di shopping in pieno centro a Roma, insieme ad alcune amiche. E alle sue calcagna ecco i paparazzi di Oggi, che la ritraggono in differenti scatti e pose. E alcune di queste immagini sono davvero sorprendenti.

La Isoardi cammina in centro insieme alla sua amica Flaminia. Una pausa tra un allenamento e l'altro: per partecipare all'Isola, il fisico deve essere al top. In compagna di Elisa e dell'amica, anche un barboncino bianco. Ma a destare l'attenzione dei più è il fatto che i paparazzi abbiano sorpreso la coppia muoversi a bordo di una golf-car elettrica, mezzo agile per muoversi tra le vie del centro di Roma ma che siamo abituati a vedere su un campo da golf, non nel cuore della Capitale. La golf car, spiega oggi, è stata noleggiata a Villa Borghese fino a via Margutta.

Per affittare un simile mezzo, è sufficiente avere la patente. Una golf car costa circa 30 euro all'ora, insomma molto meno di un taxi. Il barboncino nelle foto, aggiunge il rotocalco, è l'amatissimo Zenith. E dopo lo shopping, uno stop da Babingtons, "la sala da tè più chic della Capitale". Dalla quale la Isoardi è uscita con un sacchetto pieno di miscele pregiate, un perfetto detox prima di partire per l'Isola dei famosi. Già, l'avventura sta per iniziare.

