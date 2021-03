"Dimentica le mie canzoni", tornano le ballate country-rock di Alberto "Caramella" Foà

Andrea Valle 08 marzo 2021 a

Dopo l'abbuffata sanremese, decisamente indigesta (salvo rare indigesta) dal punto di vista della qualità dei brani in assoluto e soprattutto di quasi totale assenza della canzone d'autore, arriverà giovedì in tutti gli store digitali (anche in questo originale, rinunciando alla spinta delle varie playlist, programmate per tutti in altri giorni) un gioiello controcorrente.

Si tratta di "Dimentica le mie canzoni", nuovo singolo di Alberto "Caramella" Foà, già capace di convincere pubblico, critica e mercato con "Nocciola" e soprattutto con "Basta unire i puntini", brano che dà anche il titolo all'album, in uscita sabato 20 marzo ma non su Internet, esclusivamente come cd fisico, "perché -spiega lo stesso autore- di like e visualizzazioni francamente me ne infischio e poi ritengo che le canzoni, tranne qualche caso di rumore mascherato da musica, siano anche e soprattutto nutrimento dell'anima e non sempre e soltanto cose da sentire da un telefonino in maniera pure distratta mentre si fa dell'altro. Sarà un disco a forma di disco, interamente suonato e con un libretto di 16 pagine per i testi".

Tornando al singolo (prenotabile e appunto acquistabile da giovedì al link https://backl.ink/145036280), prodotto da Engine Records, si tratta di una bellissima, ballata d'amore intensa ed intrisa di emozioni e ironia, musicalmente impreziosita da colori tra il country e il rock, tra il pop e il folk. Il testo è romantico e disincantato in un tempo solo, tra passioni, sogni e ricordi, una confessione di quel sentimento unico e straordinario che è l'amore, specie quando è vissuto nelle piccole, grandi, inimitabili, sfide ed esperienze del quotidiano, oltre il tempo.

La musica, nata da un'idea condivisa con Mauro Galandrini è stata rivisitata e vestita con il Maestro Massimo Germini e il tutto arricchito dai cori di Giovanna Ferrara e dalla sensibilità di quell'ingegnere del suono che risponde al nome -e al cognome- di Lele Battista. Bella anche la copertina, disegnata da Paolo Passoni, artista di spessore già insegnante, tra l'altro, alla Scuola del Fumetto.

