Fiorello, Maurizio Costanzo svela tutto: "Ancora mi vergogno". Un aneddoto senza precedenti sul loro passato

11 marzo 2021 a

a

a

Solo belle parole. Maurizio Costanzo, terminato il Festival di Sanremo, ha travolto Fiorello di complimenti. Il marito di Maria De Filippi ha infatti voluto prendere le difese del comico dopo le critiche per il flop della kermesse musicale. I due si conoscono da più di trent’anni, e nel corso della loro amicizia ci sono alcuni aneddoti divertenti che il giornalista sceglie di condividere con il settimanale Chi. Costanzo ricorda, ad esempio, quando Fiorello lo convinse a fare con lui una parodia dei Blues Brothers: “Se mi capita di rivedere quelle immagini ancora mi diverto, ma ancora mi vergogno”.

"Uno sfregio al cristianesimo". Non solo Achille Lauro, il vescovo di Sanremo massacra Fiorello: il gesto che non può accettare

Il loro primo incontro - spiega - è avvenuto alla fine degli anni ’80 quando Costanzo stava conducendo un’inchiesta sui villaggi turistici in Sicilia, e in quell’occasione furono in molti a fargli il nome di Fiorello, quale strepitoso intrattenitore. Da lì l'invito al noto Maurizio Costanzo Show: “Venne e fece alcune cose del suo repertorio...la platea si divertì moltissimo”, tanto che da quel momento divenne ospite fisso.

"Nell'aldilà vorrei rincontrare proprio loro". Maurizio Costanzo, confessioni privatissime: "In Dio? No, in chi credo"

Per Costanzo Fiorello è il più bravo showman che abbiamo in Italia. Nonostante questo - non perde occasione di ironizzare - "non ho ancora capito cosa voglia fare da grande”. Una cosa però è certa: Costanzo non vede l'ora di tornare a lavorare con lui. E il successo non può che essere assicurato.

"Mi hanno devastato la vita". Sfregio a D'Orazio a Sanremo, lo sfogo della vedova: "Tutto così strano", sospetto e siluro contro la Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.