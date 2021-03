Rosalinda Cannavò, lo sceneggiatore morto "suicida"? Sentita in procura, pesantissimi dubbi su quella strana morte

11 marzo 2021 a

Rosalinda Cannavò finisce in Procura. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è recata a palazzo di Giustizia a Roma come persona informata sui fatti. Il caso è quello della morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore di fiction campioni di ascolti su Mediaset. L'uomo, noto per L’onore e il rispetto, Pupetta e Il bello delle donne, è stato trovato privo di vita nella sua casa romana l'8 gennaio 2019. All'epoca dei fatti nessuno ritenne necessaria un'indagine, visto che l'accaduto fu classificato come suicidio. Qualcosa però è cambiato. È stata proprio l'attrice concorrente del programma di Alfonso Signorini a svelare un retroscena da brividi.

Nella casa più spiata d'Italia Rosalinda aveva ammesso che dietro la morte dello sceneggiatore e produttore televisivo romano ci sarebbe una setta satanica. "Tu hai visto cosa è successo? - chiedeva Rosalinda a Massimiliano Morra, anche lui (secondo l'attrice) coinvolto nella setta -. Noi infatti ci siamo rivisti a quell’evento, tu eri in disparte dietro. Io da quel momento sono scappata da loro, di nascosto. Io non ero lì quando è successa quella cosa. Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. Io se rimanevo facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì".

Parole che hanno subito scatenato la polemica e sulle quali i familiari di Losito vogliono fare chiarezza. Così, ricevuta la denuncia, il pm Carlo Villani ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ascoltato Rosalinda per circa due ore e mezzo. Tra l'ex gieffina e lo sceneggiatore c'era infatti una forte amicizia, tanto che sono numerose le fiction di Losito che vedono Rosalinda recitare.

