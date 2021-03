Madame, la confessione da brividi: "Ero svenuta e loro mi calpestavano", ecco chi sono le bestie

19 marzo 2021 a

“Una volta sono svenuta e loro, i miei compagni, mi hanno calpestata. Mi calpestavano per capire se fingessi”. Così Francesca Caleari, in arte Madame, ha confessato di essere stata vittima di episodi di bullismo a scuola. Intervistata da Teresa Ciabatti per il numero di “7” in edicola dal 19 marzo, la rapper 19enne ha parlato anche della sua vita privata e non solo della sua musica che la sta facendo brillare nel panorama nazionale, e non solo. Grazie al Festival di Sanremo 2021, in cui è stata premiata dalla critica per il miglior testo portato sul palco del teatro Ariston, Madame si è fatta conoscere ancora di più e adesso è appena uscita con il suo primo album.

Insomma, questo per lei è un periodo pieno di soddisfazioni personali e lavorative, ma anche l’occasione per conoscerla meglio. Al settimanale del Corriere della Sera ha confidato che la sua infanzia è stata normale, trascorsa tra gioie e dolori come tante ragazze e ragazzi della sua età. Però non sono mancati i momenti particolarmente dolorosi, come quelli legati al bullismo. “Mi hanno resa debolissima, ma libera”, ha rivelato Madame. Anche libera di innamorarsi di chi voleva, indipendentemente dal fatto che l’oggetto del suo amore fosse “maschio, femmina, giovane, vecchio”.

E infatti la sua prima cotta è stata a 14 anni per l’allenatore di pallavolo che ne aveva 30. “Però a 18 anni già stavo da un’altra parte: innamorata della professoressa di matematica”: la rapper 19enne ha così ribadito di non aver mai avuto problemi con il suo orientamento sessuale, rivendicando il suo diritto alla libertà di sentirsi donna oppure uomo.

