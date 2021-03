Christian De Sica, gravissimo lutto: "Dai un bacio a papà". È morta Emi, un annuncio straziante

23 marzo 2021 a

Grave lutto per Christian De Sica: è morta a 83 anni Emi De Sica, prima figlia di Vittorio De Sica e della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone. Di fatto, dunque, la sorellastra per parte di padre del popolarissimo attore romano, insieme a Massimo Boldi volto e voce-cult di tanti cinepanettoni e commedie leggere italiane, dagli anni Ottanta a oggi. A darne notizia è stato lo stesso Christian, 70 anni compiuti lo scorso 5 gennaio, postando sulla propria pagina Facebook una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio abbracciati e sorridenti. "Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà", è la commovente dedica dell'attore.

Era stata proprio Emi, primogenita del grandissimo regista, protagonista dell'epopea del Neorealismo prima e della nascente commedia all'italiana di fine anni 50 e inizio anni 60 poi, a curare i progetti dedicati alla memoria dell'illustre padre, a partire dai prestigiosi premi De Sica per finire con le mostre e il restauro dei suoi film più famosi.

Per Christian, invece, la perdita di Emi è un altro duro colpo alla memoria familiare: il lutto si somma a quello del 2014, quando De Sica ha perso l'altro fratello Manuel De Sica, scomparso a soli 65 anni stroncato a un attacco cardiaco. Anche lui è stato figlio d'arte, ma su un altro versante: grande compositore, ha lavorato nel cinema al servizio di registi come Dino e Marco Risi, Carlo Verdone (amico di famiglia e cognato di Christian, che ha sposato la sorella Silvia Verdone), Enrico Oldoini, Carlo Vanzina e lo stesso Christian.

