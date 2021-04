Iva Zanicchi, una drammatica testimonianza: "Non solo depressione", come la ha ridotta il Covid

Francesco Fredella 06 aprile 2021 a

Il Covid ha segnato profondamente Iva Zanicchi, che - lo ricordiamo - ha perso suo fratello di recente. Anche lei è stata ricoverata all'ospedale di Monza. Ce l'ha fatta. Ma quel mostro invisibile, che sta mettendo a dura prova il mondo, resta impresso nella sua mente. “Purtroppo il covid lascia addosso malinconia, la depressione, strani dolori, ma grazie a Ilary e all’Isola guarirò”, racconta in un'intervista a Nuovo Tv.

Ora, però, la Zanicchi è tornata in pista. Ed è bella più che mai, in splendida forma. Nell'intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti elogia anche Ilary Blasi: “E’ unica. Dopo cinque ore di diretta sui tacchi ci ha aspettato per ringraziarci. Persona disponibile e rispettosa. Trasmette tranquillità a tutti”. La Zanicchi, che sogna sicuramente il ritorno a Sanremo, racconta anche come sta vivendo questo momento nel cast dell'Isola dei famosi. “Tommaso Zorzi è intelligente e preparato. Ci siamo trovati bene”, mentre “Elettra Lamborghini è emiliana come me, quindi spontanea, e piace ai giovani”, racconta Iva.

Sicuramente lei è la cifra di questa Isola dei famosi. E' in grado di portare su lo share con le sue battute e i suoi consigli. Iva è Iva. Amata dagli italiani da sempre, che vorrebbero vederla di nuovo al Festival di Sanremo. Chissà. Un sogno che potrebbe presto realizzarsi. Lei stessa, qualche anno fa, l'aveva detto. La voce dell'aquila di Ligonchio, come il pubblico la chiama da sempre, è una delle cantanti più invidiate al mondo. Ed è italiana. Un vero fiore all'occhiello per tutti noi.

