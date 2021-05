Gianluca Giugliarelli, una nuova stella della comicità nata negli studi di Mediaset

08 maggio 2021 a

Negli studi di Mediaset è nata una stella della comicità. Si tratta Gianluca Giugliarelli, che ha partecipato a Tu si que vales, riscontrando l’ottimo giudizio della giuria capitanata da Maria De Filippi e soprattutto dei telespettatori di Canale 5. Il comico, attore e autore di 53 anni ha fatto colpo presentandosi sul palco con un monologo sul divorzio e sulla ex moglie che ha fatto ridere e anche riflettere tutti i presenti. Dopo una serie di battute forti e di grande impatto - come “quando dicono che è iniziata la ripresa, penso che è morta mia moglie” - Giugliarelli ha incassato anche i complimenti dei giudici e in particolare di Gerry Scotti, che in alcuni passaggi lo ha paragonato all’indimenticato Aldo Fabrizi.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL MONOLOGO

