Al Bano Carrisi massacra Fedez: "Non voglio nemmeno ripetere quelle parole, sono sconcertato"

Al Bano Carrisi aveva chiesto la pace. Loredana Lecciso, più volte, aveva teso la mano a Romina Power (ex moglie di Carrisi). Ma per adesso a Cellino non è accaduto nulla di nuovo. L’appello di Al Bano, a cui ha fatto seguito il gesto della sua compagna Loredana, non sarebbe stato accolto dalla Power. Che non ha reagito. E ora Carrisi ne parla di nuovo in un’intervista ad Oggi. “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”, dice. Al Bano, che da quasi due decenni è legato alla Lecciso (con cui ha avuto due splendidi figli, Jasmine e Bido) è felice. Ma vorrebbe che le due donne tornassero a stringersi la mano. Per la verità, Loredana ha fatto un primo passo. Da mesi si attende una risposta di Romina Power, che non sembra predisposta a deporre le armi. Nessuna tregua a Cellino?

“Quando chiamano Albano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Albano vado io”, racconta Carrisi. Ma il cantante parla a tutto tondo. Senza freni anche del caso Fedez- Rai, dopo la polemica legata alla presunta censura sul concertone del 1 maggio. “Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato”, tuona Albano.“Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava“.

Alla vigilia dei 78 anni il grande Al Bano sta lavorando ad un nuovo album (che s’intitolerà Le canzoni del Mediterraneo). Il 6 giugno canterà all’apertura dei Campionati mondiali di judo, che si terranno a Budapest (ci sarà anche Vladimir Putin).

