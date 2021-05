Amici, Serena Marchese e la drammatica confessione sulla Celentano: "Quante batoste. Per uscirne...", bomba prima della finale

15 maggio 2021 a

Vuota il sacco Serena Marchese, la ballerina di Amici 20 arrivando fino alla semifinale del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L'allieva, prediletta da Alessandra Celentano, ha confessato di non aver ricevuto sempre e solo plausi. "Avere il supporto della maestra Celentano è stato fondamentale - ha spiegato a Coming Soon -. Voglio rassicurare tutti che anche io sono stata sgridata. Ho ricevuto delle batoste, ma che sono state importanti e fondamentali per farmi uscire fuori. Lei mi ha aiutato tantissimo". Tanti però i sacrifici compiuti per arrivare dove è arrivata: "Ho fatto tanti sacrifici. Diciamo che, oltre alla danza, non ho avuto altri divertimenti. Quando ami tanto quello che fai non cerchi altro. Sicuramente il sacrificio più grande è stato lasciare la mia famiglia per trasferirmi a Roma e inseguire il mio sogno. Ho studiato tre anni al Teatro dell'Opera. Ero piccola e lasciare casa non è stato facile. La danza è il mio punto di riferimento, fa parte della mia persona. È la mia vita".

E pare che le soddisfazioni siano arrivate anche in fretta. Dopo essere stata eliminata a un passo dell'ultima puntata del programma, quella di sabato 15 maggio, a Serena è arrivata la proposta di lavoro di Valerio Longo, vicedirettore e coreografo de Il Balletto di Roma. "Quel giorno - ha ammesso - mi è venuto un nodo in gola e non sono riuscita a dire nulla. Ero semplicemente senza parole. Tremavo, è stato tutto inaspettato. Non avrei desiderato niente di meglio: un contratto di lavoro così importante che mi farà crescere tantissimo. Lavorare in Compagnia è bellissimo e girare il mondo altrettanto. Sarà una bella esperienza anche questa".

Ma la ballerina si è lasciata andare anche a un pronostico sul nome del vincitore di quest'edizione di Amici: "Ho sempre detto a Giulia che sarebbe bello se vincesse una ballerina. Tifo quindi per Giulia in primis, ma anche per Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Ale. Tra noi è nata davvero una bellissima amicizia, abbiamo legato tutti tanto specialmente nell'ultimo periodo".

