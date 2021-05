Katia Ricciarelli le canta a tutti e si schiera a favore di una squadra di basket

Francesco Fredella 21 maggio 2021 a

a

a

Katia Ricciarelli in campo per la solidarietà. All’iniziativa prende parte anche il senatore Marco Perosino: si tratta di un evento che si è svolto a Priocca (in Piemonte) dove ha preso parte anche Giulio Sanna Ali, presidente del Santa Lucia basket accompagnato dal suo allenatore Gianluca Palazzo. Nel corso della serata Perosino ha spiegato che intende intervenire immediatamente chiedendo un incontro con il sottosegretario allo sport perché la squadra - nella palestra dove si allena solitamente - non ha spogliatoi (si tratta di una squadra di atleti disabili). La federazione sportiva rischia di essere sanzionata per mancanze di norme igieniche (praticamente non rispettate). Intanto, la storica squadra, che ricordiamo è tra le prime a livello mondiale a essere nate come basket in carrozzina, rischia di chiudere. Ora è scesa in campo anche Katia Ricciarelli, amata da tutti, per sensibilizzare il mondo della politica e l’opinione pubblica. Gli atleti in carrozzina hanno ringraziato con il cuore tutti coloro che si impegneranno in questa battaglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.