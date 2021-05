Amadeus snobba il Festival? Punta più in alto: "Se me lo offrissero...", che schiaffo alla Rai

24 maggio 2021 a

È diventato virale in men che non si dica il video in cui Amadeus esulta con grande trasporto davanti alla tv mentre i Maneskin trionfano all’Eurovision Song Contest 2021. Il loro successo è un po’ anche il suo, che li ha voluti al Festival di Sanremo, dove il pubblico li ha eletti vincitori. Nel giro di pochi mesi la giovanissima rock band ha messo a segno una doppietta incredibile, dai risvolti storici: l’Italia non vinceva l’Eurovision da 31 anni, ovvero da Toto Cutugno nel 1990. E quindi la manifestazione l’anno prossimo si terrà proprio a casa nostra.

Intervistato da Il Messaggero, Amadeus non ha escluso di poter occuparsi della conduzione, qualora la Rai dovesse offrirgliela: “Prenderei in considerazione l’offerta. È pur sempre la Champions League della musica”. Al momento, invece, non sembrano esserci possibilità di vederlo al timone del Festival di Sanremo per il terzo anno consecutivo: sarebbe un peccato, perché Amadeus si è finora distinto non solo per la conduzione ma anche per le scelte operate da direttore artistico. Nell’intervista con Il Messaggero, il volto di Rai1 ha ribadito di non aver cambiato idea.

“Io a Sanremo 2022? Il Festival mi auguro di poterlo condurre ancora, se la Rai lo vorrà. Ma non nel 2022. Sanremo ha bisogno di energie particolari”, ha dichiarato Amadeus, che evidentemente sente di aver dato davvero tanto negli ultimi due anni per sobbarcarsi un impegno così gravoso e importante per la terza edizione di fila.

