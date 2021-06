Michele Merlo, il Mike Bird di Amici, in coma. "La mano di Maria De Filippi", il messaggio che tradisce l'angoscia

06 giugno 2021 a

Tutto il mondo di Amici sta vivendo ore di angoscia per Michele Merlo, il 28enne cantante che ha partecipato all'edizione 16 del talent show di Canale 5. Era il Mike Bird eliminato in semifinale nel 2017, talentuoso e "contestatore". Da qualche ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna, colpito da emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. A confermare le voci che avevano iniziato a girare sui social è stata la famiglia del ragazzo, il cui ultimo post su Instagram era tristemente premonitore: "Mi esplode la gola e la testa", aveva confidato ai suoi follower postando la foto di un rilassante tramonto e chiedendo "rimedi".

Nel tardo pomeriggio di sabato, sempre su Instagram, è arrivato anche il messaggio dell'account ufficiale di Amici: foto di Michele sul palco del talent, nel 2017, e didascalia stringatissima che tradisce l'apprensione, "Forza Mike, siamo con te". Secondo Gossipetv, sito specializzato, "il post può tranquillamente essere preso anche come posizione ufficiale di Maria De Filippi", la conduttrice e "madrina artistica" di tutti i concorrenti passati da Amici. Maria non ha canali social privati e spesso in passato ha affidato proprio ai profili delle proprie trasmissioni alcuni pensieri e commenti più "personali".

Tra i tanti protagonisti di Amici che si stanno stringendo intorno a Michele ci sono il ballerino albanese Kledi Kadiu, uno degli ex più famosi del programma, e Riccardo Riki Marcuzzo, che di Merlo era "il rivale" nell'edizione 2017: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te".

