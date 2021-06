Morto Michele Merlo, l'ex cantante di Amici aveva 28 anni: "Intasi il pronto soccorso", il drammatico errore dietro al dramma

07 giugno 2021 a

È morto "Mike Bird", Michele Merlo, l'ex concorrente di X-Factor e Amici ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore. Dopo essere stato colpito tra giovedì e venerdì da un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e dopo un delicatissimo intervento chirurgico, non ce l'ha fatta. La situazione era disperata, lo si era compreso nitidamente nelle ultime ore. Il cantante ci lascia così a 28 anni.

Ma il caso è destinato a far discutere. Il padre infatti ha denunciato come Michele Merlo fosse stato rispedito a casa dall'ospedale di Vergato, sull'appennino bolognese, dove si era presentato a causa dei sintomi che lo tormentavano da qualche giorno. Al nosocomio i sintomi sono stati derubricati a "una banale forma virale".

A denunciare l'accaduto, come detto, il padre, Domenico Merlo: "È andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia". Fuori dal reparto di rianimazione dove aspetta di entrare, circondato dalla famiglia ha spiegato: "Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia - ha rimarcato il papà -. Se l'avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa in cui dice sono inc***, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola. Invece lui era stanco. Michele aveva due braccia così. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l'Italia in lungo e in largo".

Su quanto denunciato da Domenico Merlo, l'Ausl sta già cercando di fare chiarezza con un'indagine interna.

