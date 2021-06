Le Iene, baby-prostitute a Palermo: palpeggiate, costrette a rapporti forzati e minacciate di morte. Clamoroso: chi arrestano

09 giugno 2021 a

Fa venire i brividi un'inchiesta porposta da Le Iene nella serata di ieri, martedì 8 giugno 2021 su Italia 1, nella puntata condotta da Veronica Ruggeri. Nel servizio, le Iene hanno svelato un giro di prostituzione minorile a Palermo che ha portato all'arresto di Francesco Pampa e Max Vicari dell'agenzia Vanity Models. Nella ricostruzione, la Iena Ruggeri ha incontrato anche una ragazza che a 15 anni, ai tempi in cui lavorava per l'agenzia di moda, sarebbe stata costretta a prostituirsi dai due gestori dell'agenzia. "Oltre all'agenzia di moda c'era molto altro sotto, molto schifo" racconta Giulia, un'altra ragazza che ha lavorato per Vanity Models e che si è fatta intervistare dalle Iene.

Per Vicari e Pampa a breve inizierà ora il processo. Negli ultimi giorni è arrivato anche l'arresto di un'altra persona coinvolta nel giro illegale che portava ragazze, molte di queste anche minorenni, a vendere il proprio corpo: Luca Longo della Umilty Modelsharing Organization. In alcune intercettazioni telefoniche, si sente Longo inveire contro una delle modelle, alzando parecchio i toni e arrivando persino a minacce di morte nei confronti della ragazza, se non avesse ottenuto quello che voleva. Longo è ora accusato di violenze sessuali sulle sue ragazze e di stalking. "Una persona buona può arrivare anche a uccidere", si sente sbraitare Longo al telefono.

All'interno dell'agenzia, Pampa si occupava di gestire le modelle, mentre Vicari della comunicazione e del marketing. Il servizio riporta le testimonianze di alcune ragazze, che fanno accapponare la pelle: "Ricordo che lui è venuto alle spalle e mi diceva 'statti ferma'. Metteva un foglio davanti alla telecamera e iniziava a toccarmi" si sente in una testimonianza. Seguono poi racconti di violenze che comprendono rapporti vaginali e orali forzati, cui le ragazze non sono riuscite ad opporsi. L'età delle ragazze era in molti casi sotto i 18 anni, nell'inchiesta si parla addirittura di alcune tredicenni. Stanno iniziando ad emergere prove e la procura sta raccogliendo le dichiarazioni delle vittime coinvolte. Queste però, un po' per vergogna, un po' per paura, non se la sentono di dire tutto quello che sanno.

