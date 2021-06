Maneskin, "i più influenti al mondo". Tutto vero, dove sono volati: l'ultimo impensabile traguardo raggiunto da Damiano e la band

22 giugno 2021 a

I Maneskin continuano a godersi il meritato momento d’oro che stanno vivendo. O forse sarebbe più corretto dire di platino, dato che il loro brano “Zitti e buoni”, con il quale hanno trionfato sia al Festival di Sanremo che all’Eurovision Song Contest, è stato certificato triplo disco di Platino. La rock band italiana è inarrestabile nelle classifiche musicali di tutto il mondo e stanno ricevendo apprezzamenti molto importanti anche dagli esperti esteri.

Tra l’altro anche “Vent’anni” ha ricevuto il doppio disco di Platino: un riconoscimento multiplo che arriva insieme alla storica settima posizione di “I wanna be your slave” nella classifica britannica dei singoli. I Maneskin sono così diventati la prima band italiana ad essere inseriti nella Top Ten del Regno Unito: ma non finiscono qui gli “achievement” di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, che con oltre 22 milioni di ascoltatori su Spotify nell’ultimo mese sono stati gli artisti italiani più influenti al mondo.

Insomma, i Maneskin stanno lasciando il segno in tutto e per tutto e presto arriverà il momento di far impazzire i fan nei concerti dal vivo: si esibiranno per la prima volta nei palazzetti italiani con un tour che comprende 13 date e che ha già venduto oltre 100mila biglietti e collezionato sei sold out. Si partirà il 14 e il 15 dicembre a Roma, per poi fare tappa a Milano, Napoli e Firenze.

