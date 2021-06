Al Bano Carrisi, "ecco cosa farò con la mia eredità": un caso in famiglia, il messaggio ai figli

24 giugno 2021 a

a

a

L'eredità, un tema di stringente attualità. Dopo le dichiarazioni di Luca Barbareschi, che ha spiegato che non lascerà nulla ai figli, ecco quelle di Al Bano Carrisi. Ma il Leone di Cellino, in questo caso, dice la sua per smentire una balla circolata sul suo conto nelle ultime ore: "Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l'azienda a mio figlio Bido", ha tagliato corto il cantante, intervistato da TgCom24.

"Si è allontanata": terremoto a casa Carrisi, la Lecciso lascia Al Bano? Rumors: lo zampino di Romina

L'indiscrezione era sorta in seguito a un'intervista rilasciata da Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, al settimanale Diva e Donna: "Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta", aveva affermato Jasmine interpellata dal rotocalco. E tanto era bastato a scatenare le illazioni.

Al Bano Carrisi, "altri 50 anni con lei": come stanno davvero le cose con Loredana Lecciso

Una fake-news, insomma. "E' una frase interpretata male - rimarca Al Bano - ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali". Nessun erede unico, insomma, per l'azienda che produce olio e vino a Cellino San Marco, nel cuore del Salento, dove Al Bano ha costruito il suo impero e buen retiro tra uliveti, vigneti e boscaglia a poche centinaia di metri da un mare cristallino. L'artista, infine, si fa una risata su tutta questa vicenda: "Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace".

Albano Carrisi e Romina Power, un'altra bomba: il nuovo nipotino da Cristel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.