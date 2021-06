Morgan trema, primo round a Bugo: "Contenuto illecito". Ballano 240mila euro, ridotto in miseria?

24 giugno 2021 a

Tra Bugo e Morgan finisce 1 a zero. Il primo ha avuto la meglio sull'artista dei Bluvertigo in Tribunale: la disputa era legata al brano portato a Sanremo 2020 dai due artisti. Durante una delle serate del festival Morgan decise di cambiare il testo, scatenando la rabbia del suo partner, che poi abbandonò il palco. Per i giudici di Milano la deformazione del testo di "Sincero" da parte di Morgan, sia all'Ariston sia su Instagram, viola i diritti economici degli editori e i diritti morali dei coautori.

Marco Castoldi, intanto, ha raccontato una versione un po' diversa sui social: "Oggi ho vinto contro il manager di Bugo...", ha scritto riferendosi alla denuncia di tentata estorsione e diffamazione, che il manager Valerio Soave gli aveva intentato per avergli chiesto diverse migliaia di euro per la sua partecipazione in duetto con Bugo. Archiviato il reato di estorsione, resta però quello di diffamazione.

L'etichetta discografica di Bugo, la Mescal, ha invece diffuso questa nota: "Il Tribunale ha ordinato a Morgan di rimuovere dalla sua pagina Instagram i contenuti illeciti, gli ha ordinato di cessare future associazioni dell'opera 'Sincero' al testo modificato e deformato e ha disposto una penale a suo carico per ogni violazione di tali provvedimenti". Tuttavia - come riporta TgCom24 - resta ancora in sospeso una questione molto importante, per la quale è prevista un'udienza a settembre, ovvero la richiesta da parte dagli editori e degli autori di "Sincero" di 240 mila euro di danni.

