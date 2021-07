Caterina Balivo ko dopo il vaccino: "Adesso si sente, mi metto un po' a riposare"

05 luglio 2021 a

Anche Caterina Balivo si è vaccinata contro il coronavirus e come tutti ha avuto qualche piccolo dolore. La conduttrice Rai aveva documentato sui social di aver ricevuto la dose contro il Covid. Un messaggio chiaro per ricordare a tutti l'importanza di vaccinarsi. Anche se, come lei ha spiegato attraverso delle storie di Instagram mentre era in vacanza a Capri, ha avuto qualche conseguenza. "Adesso il vaccino si sente, mi metto un po’ a riposare".

Nulla di grave infatti. Poco dopo la Balivo è riapparsa più in forma che mai. Tante le foto e video che la ritraggono in totale relax con la sua famiglia. Assieme a lei ci sono infatti il marito Guido Maria Brera ed i due figli Guido Alberto e Cora, rispettivamente di 9 e 4 anni. "Giornata molto bella - ha commentato - sono grata di essere tornata su quest’isola, che io amo tanto". Questi sono per la conduttrice momenti di relax. Una pausa la Balivo l'ha presa anche dalla televisione.

Dopo anni alla conduzione, ha deciso di prendersi una pausa e in una recente intervista a Il Mattino ha infatti confessato: "Ho bisogno di rallentare". Il desiderio della Balivo è quello di dedicarsi di più alla famiglia e in particolare ai figli.

