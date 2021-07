Albano Carrisi e Romina Power, disastro a Una voce per Padre Pio: pubblico in silenzio, cala il gelo sul palco

05 luglio 2021 a

a

a

Al Bano e Romina tornano a cantare insieme in tv, allo show evento di Rai1 Una voce per Padre Pio ed è di nuovo, come sempre, gossip scatenato. Basta una parola di Albano Carrisi, una battuta di Romina Power, uno sguardo incrociato o addirittura un silenzio per aizzare la fantasia di chi li vorrebbe di nuovo coppia anche nella vita, sebbene Loredana Lecciso, seconda moglie del crooner di Cellino San Marco, abbia smentito nei giorni scorsi con forza le nuove, maliziose voci di crisi.

"Ecco cosa farò con la mia eredità". Al Bano Carrisi scende in campo, un caso in famiglia: il messaggio ai figli

Davanti alle telecamere della Rai, Carrisi è salito sul palco per primo, da solo. Ha quindi raccontato alla conduttrice Mara Venier il suo rapporto personale con il santo di Pietrelcina: "Ho ricevuto da lui la comunione a undici o dodici anni". Poi è toccato a Romina presentarsi, ed è subito show: "Come va da queste parti? E il cuore?", chiede con un sorriso all'ex marito: "Bene, bene grazie a Dio", è la risposta un po' sbrigativa e visibilmente imbarazzata di Carrisi.

"La verità sui rapporti tra lui e mia madre". Disastro in famiglia, Romina Power inchioda Al Bano: la rivelazione





Musicalmente, il momento più atteso della serata era il duetto di Ci sarà, uno dei classici del loro sterminato repertorio. Nel bel mezzo della canzone, Al Bano ha smesso di cantare girando il microfono verso il pubblico, nella convinzione che i presenti avrebbero intonato le parole al posto suo. Risultato: gelo e silenzio di tomba. "Ma non canta nessuno, Padre Pio così si arrabbia", ha allargato le braccia sconsolato Carrisi, con amara ironia. Dopo averci riprovato un'altra volta e sempre con il medesimo, deludente risultato, il cantante se l'è preso con la banda: "Uè coristi, date una mano. E qui entra in scena di nuovo Romina, che lo lancia: "Un modo più umano per dirsi...". "Mai sentita questa canzone", scherza l'ex marito prima di scaricare la potenza della sua voce sui telespettatori: "Ti aaaaamooooo!". E Loredana, da casa, sarà saltata sul divano.

"Colpa della gente che si rifiuta di...": Al Bano si sfoga, rinviati i suoi concerti all'estero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.