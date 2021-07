Raffaella Carrà, disastro Rai: speciale "Carramba che sorpresa" con disastro. Problemi tecnici: cosa va in onda

Francesco Fredella 06 luglio 2021 a

a

a

Carramba che disastro! Rai1 cambia palinsesto e dedica a Raffaella Carrà una prima serata ripescando, dagli archivi, una delle puntate di Carramba che sorpresa, lo show che andava in onda nel 1995. Ma avviene un fuoriprogramma: la trasmissione parte, per problemi tecnici, alle 21.56 invece delle 21.30. Tutti si chiedono cosa sia accaduto. Il Techetechetè dedicato alla Carrà, dal titolo Tutti Pazzi per Raffaella, continua ad oltranza fino a quando non inizia Carramba. In pratica Davide Maggio fa sapere che la Rai avrebbe "riscontrato problemi nello scaricare la puntata di Carramba del 1995, la prima in assoluto del format. Problemi poi risolti: lo show inizia alle 21.56".

La Carrà e Maradona, più di un'amicizia? "Diego era finito in carcere per amore di Raffaella"

Un fuoriprogramma che, però, fa slittare la programmazione della Rete ammiraglia Rai. Così, dopo vari tentativi, finalmente il programma inizia. Ma il pubblico a casa si chiede cosa sia accaduto. La domanda resta una: come mai la Rai non è riuscita in tempo a sbloccare l'impasse sulla prima puntata di Carramba? Sicuramente si è trattato di un cambio di programma improvviso che, tra l'altro, ha messo tutti di fronte ad un nuovo cambio di passo. Adesso, però, la Carrà continua a vivere nel ricordo di tutti e nella memoria storia della Rai, che grazie alle Teche (tutti i filmati dell'epoca) potrà con il tempo regalarci ancora molte emozioni. Probabilmente la Rai continuerà ad omaggiarla con le repliche dei suoi programmi.

"Perché non posso salutarti". Maria De Filippi devastata: come ha reagito alla notizia della morte di Raffaella Carrà

Intanto, non si conosce ancora la data dei funerali. Le sue volontà sono state messe nero su bianco: una bara semplice di legno grezzo e un'urna per le ceneri. Punto.

La Carrà atterrata e palpata da Benigni: "Fammela vedere". Come andò veramente: un clamoroso fuori programma piccante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.