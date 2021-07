Raffaella Carrà, Barbara D'Urso insultata da Selvaggia Lucarelli: "Quanto imbarazzo, quanto"

06 luglio 2021 a

a

a

Addio a Raffaella Carrà. Italia in lutto per la scomparsa di un simbolo, assoluto, della nostra televisione e del nostro spettacolo: aveva 78 anni e ha lottato a lungo con una malattia che, però, non aveva voluto rendere pubblica. La sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno. Al cordoglio si è unito tutto lo Stivale: colleghi, politici, sportivi, cantanti, personaggi dello spettacolo.

E tra chi ha voluto omaggiarla, ovviamente, anche Barbara D'Urso. La quale in una story sul suo profilo Instagram ha scritto quanto segue: "Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa... Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa", ha ricordato la conduttrice Mediaset.

Parole che, però, hanno scatenato la violenta reazione di Selvaggia Lucarelli, la quale sui suoi account social ha commentato in modo feroce e corrosivo: "Quanto imbarazzo. Quanto". Così l'ex giurata di Ballando con le Stelle, che come è noto con la D'Urso ha un rapporto semplicemente pessimo (e da parecchio tempo).

Le parole della sacerdotessa del giusto Selvaggia hanno ovviamente scatenato reazioni social, dove il dibattito si è polarizzato tra i sostenitori dell'una e dell'altra.

"Perché non posso salutarti". Maria De Filippi devastata: come ha reagito alla notizia della morte di Raffaella Carrà

La Carrà atterrata e palpata da Benigni: "Fammela vedere". Come andò veramente: un clamoroso fuori programma piccante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.