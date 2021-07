Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà con questa foto? Si scatenano le bestie: "Agghiacciante", "Orrenda"

10 luglio 2021 a

I soliti fessi che animano i social non risparmiano neppure Laura Pausini. La ragione? Uno dei molti post che la cantante ha dedicato a Raffaella Carrà, scomparsa all'età di 78 anni lo scorso 5 luglio. Come molti colleghi, anche la Pausini ha voluto dare il suo ultimo e personale saluto a una icona dello spettacolo italiano.

E così, ecco che tra i molteplici post dedicati a Raffaella, su Instagram appare anche uno sfondo tutto nero, in cui domina un caschetto biondo platino, ovviamente quello della Carrà, con anche gli anni della sua nascita e della sua morte. Un omaggio curioso, per quanto originale. E rispettoso.

Ma i follower della Pausini, almeno alcuni di loro, non hanno voluto serbare alla cantante il medesimo rispetto. Sono infatti piovute copiose critiche, per quel caschetto su sfondo nero: "Orrenda", "Agghiacciante", commentavano i soliti fessi. E così la Pausini ha deciso di zittire i polemici e criticoni, ma non cancellando il post, bensì proponendo altri a corredo, con immagini più colorate.

E ancora, Laura Pausini ha voluto ricordare la Carrà con video, immagini artistiche e foto personali, tra cui una che mostra il figlio proprio tra le braccia di Raffaella: "Era il 2013, Paola era nata da pochi mesi e ti avevo promesso che appena rientravamo a Roma dopo la sua nascita a Bologna, l’avrei portata subito da te. Volevi conoscerla e coccolarla un po’. Lo sai, da quel momento non ti ha mai lasciata tanto che quando ha iniziato a parlare una delle sue prime parole è stata proprio CARRÁ. Sarai sempre nei nostri cuori RaffaellaRiposa in pace bellissima Anima. Paola, Laura e Paolo", ha spiegato Laura Pausini.

