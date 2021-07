Flavio Insinna, "ero sfigurato": la confessione mai fatta prima sul dietro le quinte

Francesco Fredella 15 luglio 2021 a

"Non ho dormito. Sono arrivato sul set sfigurato”: il racconto di Flavio Insinna è particolare. Unico. Ed arriva direttamente dalle pagine del settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani. Ora Flavio Insinna, che è tornato in tv con Il pranzo è servito, è pronto a tornare a Don Matteo. Insinna, infatti, vestirà i panni del Commissario Anceschi nelle nuova stagione della serie tv. Si tratta di una stagione televisiva che gli sta regalando tantissimi successi. E ora, al settimanale Oggi, dice: "La notte prima di tornare sul set non l’ho dormita. Sono arrivato al trucco che ero sfigurato". La passione per la recitazione è qualcosa che porta nel cuore da sempre. Infatti, puntualizza: “È un pezzo magnifico della via vita, e dico vita non carriera, che si riaccende”.

A quanto pare Insinna ha detto no a Sanremo. “La costruzione del Festival è una cosa da pazzi”, racconta ad Oggi. “Arrivare all’Ariston e dire “buonasera”, magari se non svieni per la paura, ce la puoi anche fare, ma tutta la costruzione del Festival è una cosa da pazzi”. Inutile negarlo: Sanremo è Sanremo.

Un'emozione non da poco. Un'emozione fortissima. Ora Insinna sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista sentimentale con Adriana Riccio, che ha conosciuto ad Affari tuoi. “Senza di lei si spegne tutto”, racconta. “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto e quando torna si riaccende tutto". Parole d'amore. Che non lasciano spazio a doppie interpretazioni.

