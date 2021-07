Libero De Rienzo, il ricordo straziante a PiazzaPulita: quella lettera per Michele, il giovane morto suicida

16 luglio 2021 a

Il mondo dello spettacolo è sconvolto per l'improvvisa morte di Libero De Rienzo, scomparso oggi 16 luglio a 44 anni. Corrado Formigli e la redazione di PiazzaPulita, su La7, lo ricordano ripubblicando un video del 2017 in cui l'attore "emozionò tutti leggendo a Piazzapulita la lettera di Michele, suicida a 30 anni". Un'interpretazione da brividi che rivista ora fa ancora più commuovere".

Libero De Rienzo è morto, pare stroncato da un infarto nella sua casa. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli. Libero aveva vinto il David di Donatello nel 2002 e nel 2006, nel film Fortpa'sc di Marco Risi, ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi, Smetto quando voglio, A Tor Bella Monaca non piove mai. Prima ancora aveva recitato in A/R andata + ritorno e Santa Maradona. De Rienzo era sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali la salma sarà seppellita in Irpinia, accanto alla madre.

"La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole", commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema italiano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura italiana si stringe con affetto e cordoglio alla sua famiglia, ai suoi piccoli figli, alla moglie e a tutte le persone che lo hanno amato, stimato e apprezzato".

